Microsoft устроила "тотальную распродажу": какие игры для Xbox стали доступнее

Компания Microsoft устроила еще одну большую распродажу. На этот раз цену снизили на такие игры, как PUBG, Far Cry, Battlefield, Call of Duty и многие другие.

Об этом сообщает официальный сайт Xbox.

Microsoft постаралась, чтобы без импульсивных покупок и парочки новых игр точно никто не остался: в "тотальной летней распродаже" участвует несколько сотен тайтлов. Без хитов и завсегдатаев топов, само собой, дело не обошлось. Здесь есть и "Королевские битвы" представленные Fortnite и PlayerUnknown's Battlegrounds. Кроме того, если вам не терпится одеть солдатскую форму и побегать с винтовкой, то найдутся такие игры, как Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Call of Duty: WWII. Также Microsoft снизила цену на пасмурную и депрессивную игру Dark Souls III и уже культовую Far Cry 5.



Для любителей вкладывать деньги максимально выгодно есть и специальные наборы. Skyrim Special Edition и Fallout 4 G.O.T.Y, DOOM и Wolfenstein II, Prey и Dishonored 2, Battlefield 1 и 4 в одном флаконе – вместе, как говорится, веселее. Распродажа продлится до 30 июля, а пользователи со статусом Gold могут рассчитывать на дополнительную скидку в 10%. Подписки, к слову, сейчас тоже значительно подешевели.

