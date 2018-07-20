15:08
20 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
23°C 17°C
  • суббота
    24°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Подачки Путина. Православные бросали
Вєсті Кремля
21:18, 19 июля
Вести.UA. Президент Сердючка. Неугомонная Тимошенко
Вєсті.UA
20:23, 19 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Microsoft устроила "тотальную распродажу": какие игры для Xbox стали доступнее

99 Читати новину українською
Microsoft устроила "тотальную распродажу"
Microsoft устроила "тотальную распродажу" / unsplash

Компания Microsoft устроила еще одну большую распродажу. На этот раз цену снизили на такие игры, как PUBG, Far Cry, Battlefield, Call of Duty и многие другие.

Об этом сообщает официальный сайт Xbox.

Читайте также: Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. перенесли дату выхода новой игры Fear the Wolves

Microsoft постаралась, чтобы без импульсивных покупок и парочки новых игр точно никто не остался: в "тотальной летней распродаже" участвует несколько сотен тайтлов. Без хитов и завсегдатаев топов, само собой, дело не обошлось. Здесь есть и "Королевские битвы" представленные Fortnite и PlayerUnknown's Battlegrounds. Кроме того, если вам не терпится одеть солдатскую форму и побегать с винтовкой, то найдутся такие игры, как Tom Clancy's Rainbow Six Siege и Call of Duty: WWII. Также Microsoft снизила цену на пасмурную и депрессивную игру Dark Souls III и уже культовую Far Cry 5.

Для любителей вкладывать деньги максимально выгодно есть и специальные наборы. Skyrim Special Edition и Fallout 4 G.O.T.Y, DOOM и Wolfenstein II, Prey и Dishonored 2, Battlefield 1 и 4 в одном флаконе – вместе, как говорится, веселее. Распродажа продлится до 30 июля, а пользователи со статусом Gold могут рассчитывать на дополнительную скидку в 10%. Подписки, к слову, сейчас тоже значительно подешевели.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры Xbox Microsoft Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
сегодня, 15:01 Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам
Олексій Чибісов 36
"Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
сегодня, 13:34 "Хмарочос": вогонь, Двейн Джонсон і його ізострічка
Юлія Ліпенцева 208
Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
сегодня, 13:00 Путін і його пропаганда: як президент РФ з допомогою іноземців обдурює кримчан
Віталій Дейнега 169
Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
сегодня, 12:01 Как по разному складывается жизнь у людей, которые выехали из Луганска в 2014 году
Ольга Черненко 713
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сегодня, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Крістіна Бердинських 200
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Историческую игру For Honor можно получить бесплатно
 12 июня , 16:17
В Google Play появилась новая функция: чем она полезна
 22 июня , 07:02
Instagram подорожал в 100 раз с 2012 года
 27 июня , 17:06
Twitter объявил войну фейковым аккаунтам
 12 июля , 01:59
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук