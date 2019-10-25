Минфин прокомментировал возможность компенсации Коломойскому за "Приватбанк"

Министерство финансов Украины не планирует никакой компенсации бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому за национализацию.

Минфин не закладывал на эти цели средства в проект бюджета-2020, об этом заявила руководитель ведомства Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

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Так она ответила на вопрос журналиста о том, возможна ли вообще выплата 2 миллиардов Коломойскому.

У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "Приватбанка" – государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 миллиарда гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован,

– сказала Маркарова.

Она также добавила, что государство от приватизации банка в будущем должно получить максимальную прибыль, чтобы компенсировать затраченные средства.

Что надо знать о деле "Приватбанка"?