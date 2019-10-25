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      Минфин прокомментировал возможность компенсации Коломойскому за "Приватбанк"

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      Минфин не планирует платить компенсацию Коломойскому за "Приватбанк"
      Минфин не планирует платить компенсацию Коломойскому за "Приватбанк" / 24 канал

      Министерство финансов Украины не планирует никакой компенсации бывшему владельцу "Приватбанка" Игорю Коломойскому за национализацию.

      Минфин не закладывал на эти цели средства в проект бюджета-2020, об этом заявила руководитель ведомства Оксана Маркарова в интервью LB.ua.

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      Так она ответила на вопрос журналиста о том, возможна ли вообще выплата 2 миллиардов Коломойскому.

      У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "Приватбанка" – государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 миллиарда гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован,
      – сказала Маркарова.

      Она также добавила, что государство от приватизации банка в будущем должно получить максимальную прибыль, чтобы компенсировать затраченные средства.

      Что надо знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной.
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • В октябре хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. в деле о национализации.
      • Судебные споры между бывшими владельцами "Приватбанка" и государством идут как в Украине, так и в иностранных юрисдикциях.
      • Так, "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Игорь Коломойский Приватбанк
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