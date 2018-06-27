Минфин Украины одобрил стратегию развития "Приватбанка" до 2022 года: что она предусматривает

Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "Приватбанка" до 2022 года. Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд организационных и управленческих изменений, направленных на повышение эффективности и снижение затрат.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиции на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый Наблюдательный совет банка", – рассказала исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

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Так, согласно утвержденным показателям, в 2022 году "ПриватБанк" планирует получить 8,4 миллиарда гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 год составит 81 миллиард гривен, без учета средств, которые банк планирует вернуть через суды.



Стратегия развития "Приватбанка"