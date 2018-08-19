Минобороны расследует, почему "Бук" протаранил здание
Министерство обороны сообщило, что никто не пострадал в результате въезда одной из боевых машин в стену здания в Киеве во время репетиции военного парада ко Дню независимости.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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"18 августа, около 21.30 в Киеве, одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по ул. Ярославской. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания", – заявили в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что сейчас продолжается служебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Источник: 24 Канал
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