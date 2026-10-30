Мирные переговоры между Украиной и Россией: что известно на данный момент

В ноябре запланированы трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Кроме того, возможны встречи Путина и Трампа. На этом фоне появляются новые заявления и сообщения в СМИ о войне в Украине.

14:19, 30 октября Кремль полностью исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что европейцев ни при каких обстоятельствах не допустят к трехсторонним переговорам, хотя они могут прибыть для проведения консультаций в кулуарах. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны". 14:19, 30 октября Кремль исключил прямое участие европейских стран в переговорах в ОАЭ Юрий Ушаков заявил, что европейских представителей ни при каких обстоятельствах не пригласят за стол переговоров в Абу-Даби, хотя они могут прибыть туда для отдельных консультаций. 14:15, 30 октября Зеленский допустил предоставление гарантий безопасности России только после обеспечения обороноспособности Украины Президент Украины подчеркнул, что сначала необходимо завершить войну и обеспечить безопасность Украины, и только после этого будут рассматриваться требования Москвы в рамках итогового соглашения. Об этом глава государства заявил в эфире 24 Канала. источник 14:12, 30 октября Кремль обвинил Украину в игнорировании требований Трампа в отношении НПЗ Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев не прекращает атаки без поддержки Европы, сообщает издание "Страна". 14:12, 30 октября Кремль обвинил Киев в игнорировании требований Трампа относительно ударов по НПЗ Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Украина игнорирует призывы бывшего президента США прекратить атаки на российские заводы. По его словам, Киев вряд ли пошел бы на такие шаги без поддержки европейских стран. 14:01, 30 октября В Кремле допустили участие европейских стран в переговорах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что привлечение европейцев понадобится на определенном этапе диалога, сообщает "Радио Свобода". источник 13:38, 30 октября Кушнер призвал Украину приостановить удары по НПЗ на 30 дней Спецпредставитель США в ходе переговоров в Осло решительно призвал ввести месячную паузу в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы, назвав это "жестом благодарности" за усилия США, сообщает WSJ. источник 13:12, 30 октября Кремль перенес переговоры в Абу-Даби на дату после 4 ноября Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча состоится после российского Дня народного единства, связав это с отсутствием украинских ударов, сообщает "Фокус" со ссылкой на ISW. источник 12:58, 30 октября США и Украина предварительно согласовали участие представителей Европы в переговорах в формате E3 Вашингтон и Киев предварительно договорились, что интересы континента будут представлять Великобритания, Франция и Германия, сообщает Financial Times. 12:58, 30 октября США и Украина предварительно согласовали представительство Европы в формате E3 Вашингтон и Киев договорились, что интересы Европы на переговорах будут представлять Великобритания, Франция и Германия, сообщает Financial Times. В то же время это решение может вызвать беспокойство среди более мелких европейских государств. 12:36, 30 октября В Офисе президента исключили вариант телефонного разговора с Путиным Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что ключевые вопросы требуют личной встречи лидеров в трехстороннем формате, сообщает УП. По его словам, разговоры о телефонных звонках или визитах в Москву являются попыткой России избежать полноценных переговоров и конкретных гарантий. 12:36, 30 октября В ОП отвергли информацию о телефонном разговоре с Путиным и настаивают на встрече лидеров Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что одного звонка недостаточно для достижения договоренностей и гарантий, а заявления Москвы являются попыткой уйти от полноценного трехстороннего формата, сообщает 24 Канал. 12:31, 30 октября В Кремле обозначили тему предстоящих трехсторонних переговоров в Абу-Даби Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что темой встречи станет безопасность РФ и Украины после завершения боевых действий, передает РБК-Украина. При этом он отметил, что возможное присутствие европейцев не будет означать их участия в переговорах. 12:09, 30 октября СМИ раскрыли подробности подготовки переговоров в Абу-Даби и контакты Северной Европы с Кремлем В ближайшее время в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры между США, РФ и Украиной без участия представителей Евросоюза, сообщает Financial Times. Опасаясь заключения соглашений за спиной континента, лидеры Норвегии и Финляндии провели телефонный разговор с Путиным без согласования с другими странами ЕС. источник 12:09, 30 октября Лидеры Норвегии и Финляндии позвонили в Кремль на фоне подготовки переговоров в Абу-Даби Переговоры между США, Украиной и Россией должны состояться в Абу-Даби, при этом лидеры Норвегии и Финляндии без согласования с ЕС позвонили Путину, сообщает Financial Times. источник 11:43, 30 октября В Кремле оценили влияние контактов с Европой на трехсторонние переговоры Возможные переговоры Владимира Путина с европейскими политиками никоим образом не повлияют на запланированные на ноябрь переговоры между Украиной, США и РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТСН. 11:43, 30 октября Кремль оценил влияние бесед Путина с европейцами на ход переговоров Возможные контакты с лидерами европейских стран никоим образом не повлияют на ход трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что вопрос об участии представителей Европы в ноябрьской встрече не обсуждался. 11:30, 30 октября В Кремле опровергли информацию об обсуждении участия Европы в переговорах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о привлечении европейских представителей к переговорам между Украиной, США и РФ не обсуждался, сообщает 24 Канал. 11:13, 30 октября Новокуйбишевский НПЗ в России подвергся удару беспилотников В ночь на 30 октября дроны провели атаку на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, что привело к масштабному пожару, сообщило отраслевое издание Enkorr. 11:13, 30 октября Дроны нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ после перерыва Беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу компании "Роснефть" в Самарской области, где возникло не менее 11 очагов пожара. По данным enkorr, атаки возобновились после почти двухнедельного перерыва. 11:07, 30 октября США предложили задействовать формат E3 в переговорах по Украине Вашингтон рассматривает Великобританию, Германию и Францию в качестве возможных представителей европейских интересов, сообщает Financial Times. Окончательное решение об участии европейских стран в этом процессе пока не принято. 11:07, 30 октября США рассматривают возможность использования формата E3 для участия Европы в переговорах Вашингтон рассматривает Германию, Францию и Великобританию в качестве представителей интересов Европы на переговорах, сообщает Financial Times. В то же время окончательного решения по поводу этого формата пока нет. 10:49, 30 октября Кремль исключил участие Европы в трехсторонних переговорах Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о привлечении европейских стран к переговорам между США, Украиной и РФ не обсуждался. Также он заверил в готовности Путина вести переговоры с европейскими лидерами, но сообщил об отсутствии звонков из Киева. 10:32, 30 октября СМИ раскрыли подробности давления, которое Кушнер оказывал на Зеленского в Осло Спецпредставитель США потребовал приостановить налеты на месяц в связи с приближением промежуточных выборов в Конгресс, сообщает 24 Канал. 08:57, 30 октября Москва заявила, что Путин готов отвечать на звонки лидеров Европы В Кремле сообщили, что Владимир Путин ответит в случае звонка от Эммануэля Макрона или Фридриха Мерца, при этом уклонившись от прямого ответа относительно разговора с Владимиром Зеленским, сообщает 24 Канал. 03:42, 30 октября Украинская армия приостановила серию ударов по российским НПЗ Подразделения дальнего удара получили указание завершить начатые миссии и прекратить атаки из-за кризиса в отношениях с США, пишет The Wall Street Journal. источник

Украина всегда заявляла о готовности к миру, и президент Зеленский готов вести переговоры с Путиным. При этом официальный Киев не раз подтверждал свои слова делами.

Перемирие в Украине: какие события происходили в последнее время?

В частности, в начале октября Силы обороны на 3 дня приостановили удары по российским НПЗ. Однако их пришлось возобновить, поскольку Россия продолжала уничтожать нашу энергетику.

Правда, по информации WSJ, Украина якобы вновь приостановила удары по НПЗ после давления со стороны Трампа и его зятя Кушнера. Однако ночью дроны провели атаку против Самары и попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

Какова вероятность переговоров Зеленского и Путина?

Утром 30 октября российские СМИ передали заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, Путин готов общаться с лидерами Европы, если те позвонят ему. Что касается Зеленского, он без особых подробностей добавил: "Пока никто не звонил".

В Офисе Президента на это ответили, что нужен не разговор, а встреча. С помощью подобных заявлений Кремль пытается избежать необходимости проведения трехсторонних переговоров на уровне лидеров.

Добавим, что Зеленский всегда открыт для встречи с Путиным. Но она должна пройти не в Москве, как того хочет хозяин Кремля, а на нейтральной территории.