"Мирный план" Трампа: эксперты объяснили, почему его обнародовали сейчас и кто стоит за разработкой

На днях иностранные средства массовой информации взорвались сообщениями о "плане мира" между Украиной и Россией, который якобы одобрил Дональд Трамп. По предварительным сообщениям, 28-пунктный мирный план незаметно в течение нескольких недель разрабатывали высокопоставленные чиновники США вместе с российским послом Кириллом Дмитриевым.

Сейчас документ на этапе переговоров с ключевыми сторонами. К тому же неизвестно, представили ли официально соглашение Киеву. Специально для 24 Канала политологи и эксперты разобрали, как мог появиться "мирный план" США и России, что за ним стоит и почему о нем стало известно именно сейчас.

Актуально Знаковые 36 часов: в США говорят об успехе переговоров по завершению войны в Украине

Как Кремль навязал "мирный план" Трампу?

Политолог-американист Александра Филипенко заметила, что не случайно Кирилл Дмитриев ринулся в США, как только стало известно, что отменена встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште.

Напомним, как все планировалось. Сначала в Будапеште должна была состояться встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова, после этого Трампа и Путина, а уже потом визит президента США в Азию. Однако первые две встречи отменились.

Когда большинство администрации Трампа полетело в Азию, вдруг выяснилось, что Дмитриев находится в США, где дарит конфеты с цитатами Путина. Однако в Белом доме остались Стив Уиткофф и Джаред Кушнер,

– сказала политолог-американист.

Сейчас СМИ приписывают, что Джаред Кушнер также занимался разработкой плана из 28 пунктов. Однако Филипенко отметила, что Кушнер никогда не был причастен к делам по Украине. Его фокус внимания всегда был на Ближнем Востоке и вообще он не часть администрации Трампа.

Джаред Кушнер – зять Дональда Трампа, муж его дочери Иванки, с которой они имеют троих детей. В 2017 – 2021 годах он работал старшим советником Трампа в Белом доме, занимаясь ключевыми вопросами внутренней и внешней политики.

Кроме этого, к разработке этого плана приписали и госсекретаря США Марко Рубио. В своей заметке на эту тему Рубио написал, что завершение такой сложной и кровавой войны требует серьезных и реалистичных предложений. В то же время он дал понять, что это не финальный и не окончательный план.

Интересно! Трамп якобы выдвинул Зеленскому дедлайн для подписания мирного соглашения, ведь Вашингтон стремится завершить войну в Украине до конца года.

Axios было первым изданием, которое распространило информацию о "мирном плане" из 28 пунктов. В сети Х издание сделало соответствующую публикацию. Впоследствии под этим сообщением появился комментарий Уиткоффа: "Вероятно, он получил эту информацию от К", но через две минуты это сообщение исчезло.

Если бы оно не исчезло, то, возможно, бы на это не так обратили внимание. Вероятнее всего, Уиткофф хотел сделать репост кому-то в личные сообщения,

– добавила Филипенко.

Она предположила, что "К", о котором говорится в сообщении Уиткоффа, вероятно, Кирилл Дмитриев. Если это действительно так, то получается, что Дмитриев – первый источник, который запустил информацию о "мирном плане".

Как Уиткофф "сжег" Дмитриева: смотрите видео

Чем на самом деле является "мирный план" США и РФ?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что сейчас Россия нервничает. Именно поэтому в медиа активно тиражируется информация о том, что якобы американцы с россиянами уже обо всем договорились, мол, украинцы соглашайтесь на капитуляции, потому что все равно вас уже сдали, американцы вас бросят, а европейцы не дадут денег.

Не секрет, что переговоры ведутся и происходит согласование позиций. Эти переговоры непубличные. Американцы изучают позицию всех сторон, ищут точки соприкосновения, где может быть изменение позиций,

– отметил Кузан.

Пункты, которые сливают СМИ, это план капитуляции Украины. Это такие максимальные требования – россияне выставили свои, а Украина свои. Далее, если эти переговоры начнутся, то возможны уступки с обеих сторон. Однако сейчас есть только информационные вбросы для создания именно общественного мнения. Эту тактику россияне неоднократно использовали.

Важно! В новом "плане Трампа" якобы предлагается предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, которая обязала бы США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как атаку на все трансатлантическое сообщество.

Однако не только Украина и Россия при посредничестве Вашингтона выясняют, как заканчивать войну. Это будет невозможно сделать без учета позиций наших европейских партнеров. Европа сегодня является военным тылом Украины, поэтому Киев согласовывает свою позицию с Брюсселем. Украина сама не может принимать такие решения. Именно поэтому президент Владимир Зеленский и все внешнеполитическое представительство очень активно работает.

Как Россия пытается склонить Украину к капитуляции: смотрите видео

Что стоит за "секретным планом"?

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, так называемый мирный план выглядит как история Стамбула в 2022 году. Официальный статус русского языка и церкви, сокращение армии, отказ от определенных видов вооружения – это никогда не может быть признано Украиной.

Я не вижу сейчас в стране ни одного политика, который готов был бы под этим подписаться, и это же самое касается украинцев. Поэтому это похоже на то, что Дмитриев наработал что-то с Уиткоффом и сейчас пытается как-то расшатать ситуацию или по крайней мере проверить, какой будет реакция Украины и Трампа,

– сказал Рейтерович.

Кстати, так называемые официальные российские лица показательно сказали, что ничего о плане не знают и никаких переговоров с американцами по "мирному плану" не вели. Тоже достаточно интересная история, но если какая-то бумажка существует, то время россияне, конечно, выбрали удачное для того, чтобы с этим планом выходить.

Обратите внимание! Представитель российского диктатора Сергей Песков заявил, что не получали информации о согласии Киева на переговоры по мирному плану Трампа.

"Но давайте ради справедливости, не они создали это время, не они создали эту возможность. Это наша внутренняя вина, ведь оказались в уязвимой позиции", – подчеркнул политолог.

На фоне политического кризиса в стране Владимиру Зеленскому может быть сложнее коммуницировать с американцами и приводить им какие-то аргументы. С другой стороны, за ближайшие пару дней можно исправить ситуацию или по крайней мере сделать важные шаги, что усилят внутреннее единство. Это позволит нам более уверенно себя вести с теми же американцами и делать более жесткие заявления относительно принятия или не принятия тех или иных пунктов этого плана.

Почему о "мирном плане" Трампа стало известно именно сейчас: смотрите видео

Что известно о "мирном плане" Трампа?