Модель Ирина Шейк засветила роскошное платье на Венецианском кинофестивале: яркие фото
Ирина Шейк выглядит роскошно как в повседневных образах, так и в элегантных платьях. Это она доказала во время выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.
Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк приехала на Венецианский кинофестиваль 2018 вместе со своим мужем – актером Брэдли Купером. Но на красную дорожку пара вышла в одиночку.
Читайте также: Венецианский кинофестиваль 2018: актриса Эмма Стоун засветила стройные ноги в мини-платье
Дело в том, что актер Брэдли Купер с Леди Гагой презентовали долгожданную киноленту "Звезда родилась". Поэтому исполнители главных ролей вышли на красную дорожку вместе.
Ирина Шейк пришла поддержать своего мужа, поэтому блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в премьерный день фильма "Звезда родилась". Модель надела платье золотистого цвета от Versace. К образу Ирина Шейк подобрала босоножки на огромных каблуках и отказалась от прически и яркого макияжа.
Позировала роскошная Ирина Шейк перед камерами с дизайнером своего платья – легендарной Донателлой Версаче. Модельер надела элегантное платье красного цвета.