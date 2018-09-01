Модель Ирина Шейк засветила роскошное платье на Венецианском кинофестивале: яркие фото

Ирина Шейк выглядит роскошно как в повседневных образах, так и в элегантных платьях. Это она доказала во время выхода на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк приехала на Венецианский кинофестиваль 2018 вместе со своим мужем – актером Брэдли Купером. Но на красную дорожку пара вышла в одиночку.

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Дело в том, что актер Брэдли Купер с Леди Гагой презентовали долгожданную киноленту "Звезда родилась". Поэтому исполнители главных ролей вышли на красную дорожку вместе.

Допис, поширений Michele Agostinis (@venice.vienna.photographer) 1 Вер 2018 р. о 3:03 PDT

Допис, поширений Farshee (@farshee_inside) 31 Сер 2018 р. о 12:15 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksdaily) 1 Вер 2018 р. о 1:12 PDT

Ирина Шейк пришла поддержать своего мужа, поэтому блистала на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в премьерный день фильма "Звезда родилась". Модель надела платье золотистого цвета от Versace. К образу Ирина Шейк подобрала босоножки на огромных каблуках и отказалась от прически и яркого макияжа.

Позировала роскошная Ирина Шейк перед камерами с дизайнером своего платья – легендарной Донателлой Версаче. Модельер надела элегантное платье красного цвета.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:44 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:45 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 31 Сер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Donatella Versace (@donatella_versace) 31 Сер 2018 р. о 10:36 PDT