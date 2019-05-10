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      Молодой ветеран войны на Донбассе подорвался на Киевщине: детали трагедии

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      На Киевщине ветеран войны на Донбассе совершил жуткое самоубийство: 36-летний мужчина подорвался гранатой
      На Киевщине ветеран войны на Донбассе совершил жуткое самоубийство: 36-летний мужчина подорвался гранатой / Соцсети

      В селе Чупира, в Белоцерковском районе Киевской области, 36-летний мужчина подорвал себя гранатой – таким образом он пытался покончить с собой, и делал это не впервые. К сожалению, в итоге мужчина погиб. Как выяснили правоохранители, погибший два года назад вернулся из зоны проведения Антитеррористической операции на Донбассе.

      По информации пресс-службы Нацполиции в Киевской области, перед тем, как подорваться, молодой человек попрощался со своими близкими и пошел в овраг. Затем его родственники и услышали взрыв.

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      Самогубство, військовий, ветеран АТО, Донбас, Київщина, підрив, граната
      Перед тем, как совершить самоубийство, мужчина попрощался с родными

      Следственно-оперативная группа, прибывшая на место инцидента, на теле 36-летнего погибшего обнаружила взрывную травму грудной клетки.

      Кроме того, возле тела полицейские увидели и изъяли рычаг взвода, а также кольцо от гранаты. Во время обыска в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и запал. Все эти вещественные доказательства направлены на экспертизу.

      Самогубство, військовий, ветеран АТО, Донбас, Київщина, підрив, граната
      Правоохранители с места инцидента изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты, гранату "Ф-1" и запал

      По факту самоубийства открыто уголовное производство. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

      Еще один резонансный подрыв гранаты произошел недавно в городе Марганец на Днепропетровщине. Здесь подорвался на смерть мужчина во время того, как его задерживали правоохранители. Погибший оказался подозреваемым в торговле оружием. В результате происшествия, пострадали еще 2 женщины и 3 мужчины, среди которых – правоохранитель. Также взрывная волна повредила легковой автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado, который был припаркован рядом.

      КАКИЕ ЕЩЕ САМОУБИЙСТВА УКРАИНСКИЕ СИЛОВИКИ СОВЕРШАЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:

      По словам психотерапевта Сергея Кистенева, большинство самоубийств люди совершают, находясь в состоянии депрессии. Также побуждают покончить жизнь и другие психические заболевания, в частности шизофрения; психоз; биполярное расстройство; расстройства пищевого поведения, включая анорексию и булимию. В то же время способствовать возникновению других причин самоубийства может употребление наркотиков и алкоголя.

      Кроме того, среди основных причин суицида:

      – тяжелые неизлечимые болезни, хронические боли;

      – травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма);

      – чувство одиночества;

      – отсутствие страха перед болью и смертью.

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      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Самоубийство Криминальные новости Новости Киева
      Источник: 24 канал
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