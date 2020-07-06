Киев снова теряет тонны воды – 5 июля и уже в третий раз с марта прорвало теплотрассу на путепроводе Патона. Очевидцы публикуют в соцсетях видео "водопада" под "уставшим" мостом.

На мосту Патона в Киеве прорвало трубопровод

О прорыве трубопровода в воскресенье, 5 июля, на мосту Патона в Киеве рассказали в фейсбуке сообщества " Киев Оперативный ".

Напомним, в мае В Киеве на дороге образовался гейзер: видео фонтана в центре

Кроме того, очевидцы публикуют в соцсетях видео, как вода "фонтаном" и "водопадом" мощным потоком вытекает в Днепр. Они вызвали на место инцидента чрезвычайников.

"Что-то ремонтировали – ремонтировали тот мост Патона, а снова вода льется как из душа", – говорится в заметке "Киева Оперативного". Сеть под мостом Патона, напомним, запустили в эксплуатацию 58 лет назад – в 1962 году.

Издание TK Media добавляет, что прорыв мог произойти из-за испытаний, проводимых "Киевтеплоэнерго" – специалисты искали слабые места трубопровода.

Прорыв теплотрассы на мосту Патона: видео из соцсетей

Тем временем, Виталий Кличко запустил новый фонтан для киевлян на мосту Патона. pic.twitter.com/NHquqSbKnL - что такое любовь (@ potemkovskiy1) 5 июля 2020 г.

В Киеве очередной мост устал,в этот раз мост Патона pic.twitter.com/pFOsXA9tV9 - ?????????? (@ Stomato22786633) 5 июля 2020 г.

Прорыв на Патона произошел не в первый раз

3 марта из-за прорыва трубопровода сотни домов на Русановке и Березняках почти сутки были без тепла и горячей воды.

А 24 июня для ликвидации прорыва теплотрассы на Патона пришлось привлекать верхолазов.