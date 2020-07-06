На мосту Патона в Киеве в третий раз за полгода прорвало трубопровод: видео
Киев снова теряет тонны воды – 5 июля и уже в третий раз с марта прорвало теплотрассу на путепроводе Патона. Очевидцы публикуют в соцсетях видео "водопада" под "уставшим" мостом.
На мосту Патона в Киеве прорвало трубопровод
О прорыве трубопровода в воскресенье, 5 июля, на мосту Патона в Киеве рассказали в фейсбуке сообщества "Киев Оперативный".
Напомним, в мае В Киеве на дороге образовался гейзер: видео фонтана в центре
Кроме того, очевидцы публикуют в соцсетях видео, как вода "фонтаном" и "водопадом" мощным потоком вытекает в Днепр. Они вызвали на место инцидента чрезвычайников.
"Что-то ремонтировали – ремонтировали тот мост Патона, а снова вода льется как из душа", – говорится в заметке "Киева Оперативного". Сеть под мостом Патона, напомним, запустили в эксплуатацию 58 лет назад – в 1962 году.
Издание TK Media добавляет, что прорыв мог произойти из-за испытаний, проводимых "Киевтеплоэнерго" – специалисты искали слабые места трубопровода.
Прорыв теплотрассы на мосту Патона: видео из соцсетей
Прорыв на Патона произошел не в первый раз
- 3 марта из-за прорыва трубопровода сотни домов на Русановке и Березняках почти сутки были без тепла и горячей воды.
- А 24 июня для ликвидации прорыва теплотрассы на Патона пришлось привлекать верхолазов.
На мосту Патона в который раз прорвало теплотрассу: смотрите расположение на карте