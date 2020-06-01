В Киеве неизвестный мужчина 1 июня заявил о минировании моста Метро. В руках он держал пульт от неизвестного устройства и угрожал взорвать мост. После непродолжительных переговоров полиция захватила мужчину. Впоследствии глава полиции Киева рассказал, что правоохранители смогли узнать о злоумышленнике.

Что известно о минере моста метро в Киеве

Андрей Крищенко рассказал журналистам, что мужчина родом из Киево-Святошинского района. Ему 32 года. Об этом сообщает 24 канал.

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Мужчину ранее уже дважды привлекали к административной ответственности за мелкие правонарушения. Впрочем уголовных преступлений он не совершал.

Какие-то несвязные вещи, никаких требований. Когда его отвлекли, была возможность, сработало специальное подразделение. После осмотра выяснилось, что "взрывчатка" – это муляж. Там была обычная земля,

– рассказал глава столичной полиции.

Сейчас правоохранители доставили парня в отделение полиции. К нему вызвали медиков, в частности бригаду психиатрической помощи.

Полиция открыла уголовное производство по статье о ложном сообщении о минировании. За это задержанному может грозить до 6 лет за решеткой.

В то же время Крищенко опроверг информацию, что якобы минер требовал личной встречи с главой МВД Арсеном Аваковым. Мол, его требования были хаотичными – никакой конкретики.

Он также отметил, что "минер" был в возбужденном состоянии. О возможном алкогольном или наркотическом опьянении можно будет говорить после экспертизы, но визульно ничего такого не наблюдалось.

Что касается вероятных мотивов преступления, Крищенко не смог объяснить что-то конкретно. Он лишь подчеркнул, что у задержанного мать находится в больнице. Кроме того, у него какие-то проблемы в семейном плане.

Также в средствах массовой информации сообщили, что он ранее якобы стал жертвой рейдеров. У него преступным путем отобрали квартиру.

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"Минирование" моста Метро в Киеве: коротко

В Киеве 1 июня мужчина ходил по мосту Метро с предметом, похожим на взрывчатку, и угрожал его взорвать. Движение по мосту перекрыли, а к месту инцидента съехались правоохранители.

Всего для того, чтобы нейтрализовать "минера" применили:

около 300 полицейских;

около 100 бойцов Нацгвардии;

2 речных катера;

10 патрульных автомобилей;

бронетехнику.

В начале операции мы не понимали, что может произойти. Поэтому и применили такое большое количество людей и техники. Кинологи, взрывотехники работали,

– пояснил Андрей Крищенко.

"Минирование" моста долго не длилось. Силовики смогли подобраться близко к мужчине и с помощью служебной собаки отобрать у него предполагаемую взрывчатку. Тогда его и задержали.

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