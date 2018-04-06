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Мужчина на Киевщине незаконно вывозил оружие из зоны боевых действий

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Мужчина на Киевщине незаконно вывозил оружие из зоны боевых действий
Мужчина на Киевщине незаконно вывозил оружие из зоны боевых действий / Фото из открытых источников

На Киевщине сотрудники Службы безопасности Украины изъяли оружие и боеприпасы, которые незаконно вывезли из района проведения боевых действий.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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"Житель одного из районных центров Киевщины хранил арсенал военных средств поражения в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам", – говорится в сообщении.

Оперативники обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и больше двухсот патронов различного калибра.

Все оружие направили на экспертизу. Правоохранители открыли уголовное производство.

Чоловік на Київщині незаконно вивозив зброю із зони бойових дій
Мужчина на Киевщине незаконно вывозил оружие из зоны боевых действий

Чоловік на Київщині незаконно вивозив зброю із зони бойових дій
Мужчина на Киевщине незаконно вывозил оружие из зоны боевых действий

К слову, в течение суток 5 апреля пророссийские оккупанты на Донбассе по меньшей мере 27 раз нарушили перемирие.

Теги: Новости Киева АТО Война на Донбассе СБУ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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