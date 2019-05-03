Мужчина попытался украсть "киндеров" на 7 тысяч гривен в Киеве: фото
Мужчина попытался похитить шоколадные яйца Kinder на 7 тысяч гривен в одном из торговых центров Киева. "Сладкого" вора задержала охрана торгового зала.
"Игоряныч из Львова хотел вынести "киндеры" из супермаркета в ТРЦ "Район" Киев. Любителя сладкого передали копам", – сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".
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Кстати, это уже вторая попытка за последнее время в Киеве похитить крупную партию шоколадных яиц. Похожий случай произошел в конце апреля. Тогда мужчина попытался похитить сладости из столичного супермаркета "Ашан". Сделать это помешала охрана. Мужчину задержала полиция.
Источник: 24 канал
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