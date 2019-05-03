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      Мужчина попытался украсть "киндеров" на 7 тысяч гривен в Киеве: фото

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      В Киеве мужчина попытался похитить шоколадные яйца Kinder
      В Киеве мужчина попытался похитить шоколадные яйца Kinder / Киев Оперативный

      Мужчина попытался похитить шоколадные яйца Kinder на 7 тысяч гривен в одном из торговых центров Киева. "Сладкого" вора задержала охрана торгового зала.

      "Игоряныч из Львова хотел вынести "киндеры" из супермаркета в ТРЦ "Район" Киев. Любителя сладкого передали копам", – сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

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      Кстати, это уже вторая попытка за последнее время в Киеве похитить крупную партию шоколадных яиц. Похожий случай произошел в конце апреля. Тогда мужчина попытался похитить сладости из столичного супермаркета "Ашан". Сделать это помешала охрана. Мужчину задержала полиция.

      Київ кримінал кіндери крадіжка курйози

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      Теги: Курьезные новости Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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