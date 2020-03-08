Мужчина пытался провезти в Украину колоссальную сумму валюты, спрятав в герметичные пакеты
Суммарно почти 20 миллионов гривен в евро и долларах 37-летний мужчина хотел скрыть от пограничников. Однако, тайник с полными деньгами пакетами пограничники нашли.
В пакетах покупюрно и бережно расфасован было целых 500 тысяч евро и 240 тысяч долларов. Мужчина вызвал подозрение у пограничников своим нервозным поведением, сообщают в пресс– служба ГПСУ.
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Произошло это на пункте пропуска "Угринов" на Львовщине. Деньги человек порассовывал между личных вещей и под сиденьем пассажира.
В конце концов правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, валюту изъяли и передали сотрудникам таможни.
Тщательно, покупюрно сложенные деньги из тайника / фото: dpsu.gov.ua
Как пограничники нашли тайный тайник с деньгами – смотрите видео