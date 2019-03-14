Мужчина выстрелил из лука в соседа, когда тот хотел сделать фото: стрела прошла сквозь телефон

В австралийском городе Нимбин произошел курьезный случай, который мог закончиться трагически. Мужчина припарковался возле дома, как увидел знакомого с луком и стрелой. Решил сделать фото, в ответ в него полетела стрела. Спас австралийца смартфон.

Стрела попала прямиком в телефон, пробив гаджет насквозь. Человек, который фотографировал, остался невредимым – только незначительные царапины на подбородке.

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На место вызвали полицию, и 39-летнего стрелка арестовали. Его винят в нападении с нанесением телесных повреждений. Но он вышел под залог. 15 апреля должно состояться слушание по этому делу.

Что именно так разозлило мужчину со стрелой, в полиции не сообщают.