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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чоловік вистрелив з лука у сусіда, коли той хотів зробити фото: стріла пройшла крізь телефон

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      Дякувати, стріла продірявила телефон, а не чоловіка.
      Дякувати, стріла продірявила телефон, а не чоловіка. / NSW Police Force

      В австралійському місті Німбін стався курйозний випадок, який, насправді, міг закінчитись трагічно. Чоловік тільки-но припаркувався біля будинку, як побачив знайомого з луком і стрілою. Вирішив зробити фото, у відповідь – у нього полетіла стріла. Врятував австралійця смартфон.

      Стріла влучила прямісько в телефон, пробивши гаджет наскрізь. Чоловік, який фотографував, залишився неушкодженим – тільки незначні подряпини на підборідді. 

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      На місце викликали поліцію, і 39-річного стрільця заарештували. Його звинувачуюють у нападі із завданням тілесних ушкоджень. Але він вийшов під заставу. 15 квітня має відбутись слухання у цій справі.

      Що саме так розлютило чоловіка зі стрілою, у поліції не повідомляють. 

       

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      Теги: Курйозні новини Австралія
      Джерело: 24 Канал
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