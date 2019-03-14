Чоловік вистрелив з лука у сусіда, коли той хотів зробити фото: стріла пройшла крізь телефон

В австралійському місті Німбін стався курйозний випадок, який, насправді, міг закінчитись трагічно. Чоловік тільки-но припаркувався біля будинку, як побачив знайомого з луком і стрілою. Вирішив зробити фото, у відповідь – у нього полетіла стріла. Врятував австралійця смартфон.

Стріла влучила прямісько в телефон, пробивши гаджет наскрізь. Чоловік, який фотографував, залишився неушкодженим – тільки незначні подряпини на підборідді.

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На місце викликали поліцію, і 39-річного стрільця заарештували. Його звинувачуюють у нападі із завданням тілесних ушкоджень. Але він вийшов під заставу. 15 квітня має відбутись слухання у цій справі.

Що саме так розлютило чоловіка зі стрілою, у поліції не повідомляють.