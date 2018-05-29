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Музыкант группы Pianoбой попал в жуткое ДТП в Киеве: фото

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Гитарист популярной украинской группы Pianoбой Владимир Павловский вместе с подругой попали в серьезную аварию в центре Киева.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

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По словам Павловского, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander, как вдруг их автомобиль сломался. В связи с этим гитарист вынужден был остановиться и как раз в это время в их автомобиль врезалась другая машина.

И здесь дикий удар сзади. Я как раз смотрел на правую дверь, и они за полмилисекунды вогнулись во внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там задели Mercedes. Я быстро пришел в себя и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Двери заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на AUDI Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову,
– рассказал Павловский.

Как заметил гитарист Pianoбой, его голова и руки были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни музыкант, ни девушка сильно не пострадали.

"Мы чудом остались живы. На мне нет царапин и малая тоже в порядке. Болит ж*па и голова, но все ок. Чудом не повредили гитару и другую аппаратуру. Но вот тачка – разбита в хлам и восстановлению не подлежит, пьяный водитель сидит в СИЗО, а третий чувак – просто в шоке", – добавил музыкант.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Иностранные номера Новости Киева Фотоновости Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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