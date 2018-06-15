Мы дали хорошего пинка России, – автор резонансных антироссийских плакатов к ЧМ-2018

Его антироссийские плакаты к Чемпионату мира по футболу вызвали большой резонанс: их даже показали в российских СМИ, почта Нидерландов выпустила марку с иллюстрацией, а самого художника забанили в соцсети Facebook и продолжают настырно атаковать боты.

Художник Андрей Ермоленко создал 16 альтернативных плакатов к ЧМ-2018, которые свидетельствуют, что Мундиаль – на крови. Графически они не выбиваются из официальной символики чемпионата. Однако на иллюстрациях изображена жестокость РФ и ее агрессия в мире: аннексия Крыма, сбитый "Боинг", украинские политзаключенные, бомбардировки в сирийском Алеппо, отравление семьи Скрипалей в Британии.

О творческом процессе и своей гражданской позиции, надеждах и опасениях художник рассказал в интервью 24 каналу.

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Как возникла идея иллюстрации?

Мысль родилась тогда, когда Олег Сенцов объявил голодовку. В формировании идеи очень помогли ребята из "Вавилон’13". Мы включились в компанию по освобождению наших пленных, а это вывело на Чемпионат мира.

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Действительно, я думал, что в Украине будет какая-то кампания по поводу бойкота Чемпионата мира, когда Россия завоевала право делать тот чемпионат. Но все молчали чего-то. И до этого времени не очень сильно говорят.

Даже сегодня в центре города видел большой лайтбокс – рекламу ЧМ-2018 на "Интере". Это ужасно. Как по мне, не очень правильно, когда война, смотреть чемпионат, который происходит в стране-агрессоре.

Какие акценты в ваших иллюстрациях?

Очень простые. Там указания на то, на что Европа и весь цивилизованный мир закрывает глаза. И причем указания понятны для всех. Там нет слов, лозунгов или призывов. А если все понимают, о чем идет речь, значит, что-то не так в мире с такими качествами, как мораль, честь и совесть.

Если мы все понимаем, о чем идет речь, и при всем этом закрываем глаза и не реагируем, как надо, значит мир куда-то не туда направляется...

А, возможно, просто деньги закрывают глаза и стали выше, чем добродетели.

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Сколько времени уходило на одну иллюстрацию?

Каждый день рисовал по одной, иногда по две иллюстрации. "Выстреливали" быстро, ведь надо было максимально быстро привлечь внимание. Мы много времени ждали, пока наше государство начнет что-то делать. Не надо было ждать. Я тоже часть этого государства, поэтому надо было начинать сначала.

У нас очень мало времени. Сенцов голодает 33-й день. У него эти дни идут очень быстро. И нам следует все сделать, чтобы его оттуда освободить. То, что я делал, это давление на Кремль и на то, чтобы наших ребят освободили.

Сами по себе эти плакаты и этот арт – ничто в сравнении с тем, что делают наши ребята на Востоке и в российских тюрьмах. Каждый может чем-то помочь. Я умею рисовать – так и помогаю.

А конечная цель у украинцев одна – прекращение войны, освобождение заложников и возврат территорий.

Как Вам реакция мира на плакаты?

Все классно. Мы все в одной лодке. Плакаты были сделаны, чтобы привлечь людей к бойкоту, чтобы они сами распространяли их и выходить на акции. Достигли вирусности: люди привлекаются и проявляют свою гражданскую позицию. И за границей в том числе. Самое главное – получить фидбек от людей. Удалось. И это очень хорошо.

Но, с другой стороны, мои иллюстрации и произведения плакатистов, которые подключились к освобождению Сенцова, дали хорошего пинка России. Потому что если бы не дали бы, они никак бы не реагировали. А поскольку наши плакаты показывают по центральным российским СМИ, значит удалось их подергать за усы.

Кто-то говорит: "Ты думаешь, теми плакатами можешь что-то сделать?" Еще и как могу! Если каждый в своей нише что-то будет пытаться делать, изменения к лучшему в Украине точно будут.

А вообще, как вы думаете, как можно достучаться до россиян?

До них достучаться? Мы не сможем. Это как объяснять картофелю, что он гниет. Сколько хоть кричи картофелю: "Ты гниешь, прекрати это делать!", он не прекратит, потому что не слышит.

Но должны стучаться до Европы, к цивилизованного мира. Перед каждым из украинцев есть два выбора: либо понимать, что тебя не услышит Россия и сложить руки или что-то делать и осознавать, хотя враг не услышит, но ты все равно что-то пытался сделать. Только так мы что-то сможем изменить.

Украинцы объединяются?

Я увидел, что очень многим людям не безразлично. Это самое главное. И это лучшее, что я увидел.

Люди способны бороться, у них нормально работает разум, и они понимают, что происходит вокруг.

Можно говорить, что рыба гниет с головы, но если хвост также гниет, но медленнее, от этого никому не лучше. Должны строить эту страну вместе. Без нас этого никто не сделает.