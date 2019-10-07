На Багамах через месяц после урагана под завалами нашли живую собаку: трогательное видео
На Багамских островах через месяц после смертоносного урагана Дориан под завалами разрушенного дома нашли живую собаку. Животное выжило только благодаря дождевой воде.
Когда спасатели достали ее, она была ужасно худой и не могла ходить, об этом рассказали волонтеры организации Big Dog Ranch Rescue, сообщает CNN.
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Собаку обнаружили в городе Марш-Харбор с помощью инфракрасного луча беспилотника. Представитель организации Чейз Скотт рассказал, что животное почти раздавило на смерть после обвала дома. Собаку нашли под разбитым стеклом, кондиционером и строительным мусором.
Спасенная собака / источник: edition.cnn.com
Пес выжил только на дождевой воде – его волонтеры уже назвали "Чудом". Хотя он был в ужасном состоянии, но поприветствовал своих спасателей колебанием хвоста.
Смотрите трогательное видео спасения
Волонтеры обещают обеспечить животное медицинской и эмоциональной поддержкой и надеются на полное его выздоровление. Если владельцы "Чуда" не появятся, то собаку отдают в добрые руки.
Что известно о "Дориане"?
Смертоносный ураган обрушился на Багамские острова в начале сентября. До сих пор пропавшими без вести официально оставляют 600 человек. Количество погибших – 56, однако власти опасаются, что число жертв в ближайшее время возрастет.
Ураган получил 5 уровень опасности (очень опасный) в Атлантическом океане. Он разрушил север Багамских островов побережья Флориды. Десятки тысяч местных жителей покинули свои дома, тысячи были вынуждены бежать в Соединенные Штаты.