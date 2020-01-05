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      На балконе в шкафу нашли двух убитых девушек, квартиру арендовали на Новый год: фото 18+

      78 Читати новину українською
      Полиция сообщила о жутком убийстве в Киеве / НПУ

      Парень снял квартиру в Киеве на Новый год. Когда 4 января хозяйка пришла принимать квартиру, то обнаружила на балконе в шкафу двух мертвых девушек.

      О трагедии в Подольском районе Киева рассказали в полиции: в шкафу на балконе нашли тела двух девушек, которых считали пропавшими еще со 2 января.

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      Что известно об убийстве девушек на Подоле

      Парень арендовал квартиру 31 декабря для празднования Нового года, 4 января он должен был сдать квартиру хозяйке. Вроде бы 3 января он написал смс, в котором сообщил, что планирует съехать раньше.

      4 января хозяйка пришла принимать квартиру. Примерно в 16:20 она позвонила в полицию, потому что обнаружила двух мертвых людей на балконе.

      Киев
      Только 18+ Фото с балкона квартиры, где нашли два тела

      "Киев Оперативный" пишет, что это две девушки, которых считали пропавшими со 2 января. На обоих телах обнаружены признаки насильственной смерти, большое количество колото-резаных ран.

      "Информатор" также утверждает, что погибшие – девушки 16 и 19 лет, об исчезновении которых писали 2 января (вышли в магазин в районе Дорогожичей, и больше на связь не выходили). В издании уверены, что это Мария Камынина и Ева Лысенко.

      Киев
      Пропавшие 2 января девушки / Фото "Информатор"

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      Беременная модель Искра Лоуренс полностью обнажилась: фото и видео 18+
      4 января
      253
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Жертвы Убийство Криминальные новости Новости Украины Полиция
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