На балконе в шкафу нашли двух убитых девушек, квартиру арендовали на Новый год: фото 18+
Парень снял квартиру в Киеве на Новый год. Когда 4 января хозяйка пришла принимать квартиру, то обнаружила на балконе в шкафу двух мертвых девушек.
О трагедии в Подольском районе Киева рассказали в полиции: в шкафу на балконе нашли тела двух девушек, которых считали пропавшими еще со 2 января.
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Что известно об убийстве девушек на Подоле
Парень арендовал квартиру 31 декабря для празднования Нового года, 4 января он должен был сдать квартиру хозяйке. Вроде бы 3 января он написал смс, в котором сообщил, что планирует съехать раньше.
4 января хозяйка пришла принимать квартиру. Примерно в 16:20 она позвонила в полицию, потому что обнаружила двух мертвых людей на балконе.
Только 18+ ! Фото с балкона квартиры, где нашли два тела
"Киев Оперативный" пишет, что это две девушки, которых считали пропавшими со 2 января. На обоих телах обнаружены признаки насильственной смерти, большое количество колото-резаных ран.
"Информатор" также утверждает, что погибшие – девушки 16 и 19 лет, об исчезновении которых писали 2 января (вышли в магазин в районе Дорогожичей, и больше на связь не выходили). В издании уверены, что это Мария Камынина и Ева Лысенко.
Пропавшие 2 января девушки / Фото "Информатор"
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