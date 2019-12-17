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      Как украинцы относятся к легализации марихуаны: опрос

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      Иллюстративное фото / chicago.suntimes.com

      Уголовная ответственность от 5 граммов и невозможность облегчения пыток для больных – в Украине вопрос легализации каннабиса является одним из самых противоречивых и неудобных в обществе. Но как относятся обычные украинцы к легализации медицинского каннабиса и легалайза в целом?

      В октябре 2018 года Канада стала второй страной, где полностью легализовали марихуану: теперь ее легально можно выращивать, потреблять и продавать. Первым на такой шаг еще в 2013-м пошел Уругвай.

      Интересно! Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле

      В целом марихуана частично легальна в 30 странах мира, а использовать ее в медицинских целях могут жители 14 стран. Среди них Италия, Дания, Швейцария, Израиль и даже соседняя Польша.

      Вопреки распространенному мифу, в Нидерландах абсолютного легалайза нет. Там люди старше 18 лет могут легально приобрести до 5 граммов конопли в специальных "кофешопах", а за хранение до 30 граммов этого растения грозит только административное наказание.

      В Украине употребление и хранение марихуаны незаконно. Хранение до 5 граммов предусматривает административную ответственность, если же больше – уголовную. Поэтому люди, страдающие болезнями Альцгеймера, раком, хроническими болями и эпилепсией не могут облегчить свои страдания медицинским каннабисом.

      Свое мнение по легализации легких наркотиков высказал, в частности, нынешний глава Нацполиции Игорь Клименко. По его мнению, украинское общество к этому пока не готово.

      Поэтому мы решили спросить рядовых украинцев, что они думают о полном легалайзе и легализации медицинского каннабиса в Украине.

      Украинцы о легализации марихуаны: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины медицинский каннабис Наркотики
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