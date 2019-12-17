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      Як українці ставляться до легалізації марихуани: опитування

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      Ілюстративне фото / chicago.suntimes.com

      Кримінальна відповідальність від 5 грамів і неможливість полегшення тортур для хворих – в Україні питання легалізації канабісу є одним з найбільш суперечливих та незручних в суспільстві. Та як ставляться звичайні українці до легалізації медичного канабісу та легалайзу загалом?

      У жовтні 2018 року Канада стала другою країною, де повністю легалізували марихуану: тепер її легально можна вирощувати, споживати та продавати. Першим на такий крок ще у 2013-му пішов Уругвай.

      Цікаво! Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель

      Загалом, марихуана частково легальна у 30 країнах світу, а використовувати її у медичних цілях можуть мешканці 14 країн. Серед них Італія, Данія, Швейцарія, Ізраїль і навіть сусідня Польща.

      Всупереч розповсюдженому міфу, в Нідерландах абсолютного легалайзу немає. Там люди, старші 18-ти років можуть легально придбати до 5 грамів конопель у спеціальних "кавошопах", а за зберігання до 30 грамів цієї рослини загрожує тільки адміністративне покарання.

      В Україні вживання та зберігання марихуани є незаконним. Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, якщо ж більше – кримінальну. Через це люди, які страждають на хвороби Альцгеймера, рак, хронічні болі та епілепсію, не можуть полегшити свої страждання медичним канабісом.

      Свою думку щодо легалізації легких наркотиків висловив, зокрема, теперішній очільник Нацполіції Ігор Клименко. На його думку, українське суспільство до цього поки що неготове.

      Тому ми вирішили запитатися у пересічних українців, що вони думають про повний легалайз та легалізацію медичного канабісу в Україні.

      Українці про легалізацію марихуани: дивіться відео

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Наркотики медичний канабіс
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