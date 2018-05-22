На базе отдыха в Затоке произошел взрыв: фото
Около 18 часов 22 мая в Затоке, что в Одесской области, произошел взрыв. Пострадал один из отдыхающих.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Пострадавшим оказался 27-летний мужчина. Его с термическими ожогами рук, ног и лица госпитализировали.
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Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на базе отдыха. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу.
Правоохранители решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Источник: 24 Канал
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