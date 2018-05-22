На базе отдыха в Затоке произошел взрыв: фото

Около 18 часов 22 мая в Затоке, что в Одесской области, произошел взрыв. Пострадал один из отдыхающих.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области. Пострадавшим оказался 27-летний мужчина. Его с термическими ожогами рук, ног и лица госпитализировали. Читайте также: "Жесть" черноморских курортов Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на базе отдыха. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси при подготовке к поджогу. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.