На форум Порошенко активисты пришли с баннером "Кто заказал Гандзюк?"

Возле Международного выставочного центра в Киеве, где выступал президент Петр Порошенко, активисты развернули баннер "Простите, так а кто заказал Гандзюк?".

Об этом написали в Facebook.

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"У нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко на пост президента. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?", – говорится в сообщении активистов.

Под этим же постом администраторы группы оставили комментарий – "Юлия Тимошенко, приготовьтесь. О вас никто не забыл".

21 января Служба безопасности Украины объявила в розыск криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в организации убийства исполняющей обязанности управляющей делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. О Левине известно, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обеих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказано убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы за "законом Савченко".

28 января состоялось заседание депутатской временной комиссии по нападениям на активистов, созданной после смерти Екатерины Гандзюк. Отец Виктор Гандзюк считает, что подозреваемый в организации убийства Екатерины Левин-Москаленко сотрудничает с головой Херсонского облсовета, партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером, партийцем "Блока Петра Порошенко" Андреем Гордеевым, заместителем Гордеева – Евгением Рищуком.

Кто убил Екатерину Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила многочисленные ожоги и перенесла несколько операций. На 22 августа правоохранители задержали 6 подозреваемых в нападении на Гандзюк, часть из которых призналась в содеянном.



4 ноября Гандзюк умерла в больнице от полиорганной недостаточности и химических ожогов 39% тела, а 7 ноября ее похоронили в Херсоне. Правоохранители расследуют дело как "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".



По информации журналистов и активистов, посредником между организатором и исполнителями убийства Гандзюк является помощник нардепа от "БПП" Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Последний якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук отвергли такие обвинения и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловского взяли под арест.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. По его словам, мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.