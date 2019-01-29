На форум Порошенка активісти прийшли з банером "Хто замовив Гандзюк?"

Біля Міжнародного виставкового центру в Києві, де виступав президент Петро Порошенко, активісти розгорнули банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?".

Про це написали в Facebook.

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"У нас є не тільки питання, але і конкретні прізвища. Сьогодні ці прізвища повинні бути на з'їзді, який висуне Петра Порошенка на посаду президента. Гордєєв? Ріщук? Петро Порошенко, ви з ними? Або ви з нами, українцями, які більше не будуть терпіти?", – йдеться в повідомленні активістів.

Під цим же постом адміністратори групи залишили коментар – "Юлія Тимошенко, приготуйтесь. Про вас ніхто не забув".

21 січня Служба безпеки України оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Його підозрюють в організації вбивства виконувачки обов'язків керуючої справами мерії Херсона Катерини Гандзюк. Про Левіна відомо, що раніше він вже був засудженим разом із батьком: останній отримав довічний термін ув’язнення, а сам Левін – 15 років. Суд обох визнав винними в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області (доведено вбивства 15 людей). При цьому Левін-молодший достроково вийшов із в’язниці за "законом Савченко".

28 січня відбулося засідання депутатської тимчасової комісії щодо нападів на активістів, яку створили після смерті Катерини Гандзюк. Батько Віктор Гандзюк вважає, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Левін співпрацює з головою Херсонської облради, партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером, партійцем "Блоку Петра Порошенка" Андрієм Гордєєвим, заступником Гордєєва – Євгеном Рищуком.

Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.



4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.