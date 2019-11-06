На Харьковщине обстреляли авто активиста: фото
Неизвестные из автомобиля обстреляли машину общественного активиста посреди дороги. Инцидент произошел вечером 5 ноября вблизи села Подсереднее в Харьковской области.
Неизвестные совершили несколько выстрелов в авто, сообщает пресс-служба полиции. Никто не пострадал.
Читайте также: Стрельба в Киеве: киллер Титов перед гибелью поджег собственный автомобиль – видео
На место происшествия сразу выехала патрульная полиция. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Полицейские разыскивают людей, причастных к стрельбе по авто активиста.
Авто активиста после стрельбы
Активист не пострадал
Следователи уже открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство.
Кроме того, во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла еще одна стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован один человек. Больше – по ссылке.