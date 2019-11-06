На Харьковщине обстреляли авто активиста: фото

Неизвестные из автомобиля обстреляли машину общественного активиста посреди дороги. Инцидент произошел вечером 5 ноября вблизи села Подсереднее в Харьковской области.

Неизвестные совершили несколько выстрелов в авто, сообщает пресс-служба полиции. Никто не пострадал.

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На место происшествия сразу выехала патрульная полиция. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские разыскивают людей, причастных к стрельбе по авто активиста.



Авто активиста после стрельбы



Активист не пострадал

Следователи уже открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

Кроме того, во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла еще одна стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован один человек. Больше – по ссылке.