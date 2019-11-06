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      На Харьковщине обстреляли авто активиста: фото

      94 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / 5.ua

      Неизвестные из автомобиля обстреляли машину общественного активиста посреди дороги. Инцидент произошел вечером 5 ноября вблизи села Подсереднее в Харьковской области.

      Неизвестные совершили несколько выстрелов в авто, сообщает пресс-служба полиции. Никто не пострадал.

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      На место происшествия сразу выехала патрульная полиция. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

      Полицейские разыскивают людей, причастных к стрельбе по авто активиста.

      харківщина авто активісти стрілянина
      Авто активиста после стрельбы

      харківщина авто стрілянина активіст
      Активист не пострадал

      Следователи уже открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

      Кроме того, во вторник вечером, 5 ноября, в Харькове произошла еще одна стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован один человек. Больше – по ссылке.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Полиция Новости Харькова Криминальные новости Оружие
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