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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Харьковщине погиб военнослужащий во время загрузки бронетехники

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На Харьковщине погиб военнослужащий во время загрузки бронетехники
На Харьковщине погиб военнослужащий во время загрузки бронетехники / Иллюстративное фото

На Харьковщине военнослужащий погиб во время погрузки бронетехники на железнодорожные платформы. Смертельный случай произошел во вторник, 3 июля.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Восток" ВСУ.

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3 июля в Чугуевском районе Харьковской области произошел несчастный случай: во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток" – старший сержант Скус Александр Дмитриевич – получил травмы, несовместимые с жизнью, – говорится в сообщении.

Сейчас проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

"Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", – добавляют в оперативном командовании.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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