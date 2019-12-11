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      На Киевщине мужчина обстрелял патрульных: объявлена спецоперация

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      В Яготине обстреляли патрульных / npu.gov.ua

      В Яготине 11 декабря произошел конфликт из-за неправильной парковки. Решать его приехали патрульные, по которым один из участников ссоры открыл огонь.

      Когда патрульные приехали на вызов, неизвестный мужчина начал обстреливать их из ружья. Стрелок скрылся в своем дворе, рассказывают в полиции Киевщины.

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      Патрульные не пострадали, однако в служебном авто выбиты стекла и поврежден кузов.


      Патрульных обстрелял мужчина, который спрятался в своем дворе / npu.gov.ua

      Чтобы задержать стрелка, полиция области объявила план-перехват "Гром". Поиски нападающего продолжаются.

      На месте инцидента работают следователи.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Полиция Криминал
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