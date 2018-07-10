На Киевщине произошло смертельное ДТП: опубликованы фото

Вечером 9 июня в Киевской области вблизи села Росава Мироновского района столкнулись две иномарки, в результате чего погиб один человек и еще пять получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Как отмечают правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:20 часов на 102 километре автодороги "Киев – Знаменка".

55-летний киевлянин – водитель автомобиля Ford Fusion не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Vito. Водитель Ford от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Кроме того, 30-летний водитель Mercedes из Кропивницкого и его 4 пассажира в возрасте 33 - 67 лет, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в Мироновскую ЦРБ.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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