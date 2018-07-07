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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Львовщине 13-летняя девочка, защищаясь, убила отца

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В Дрогобыче девочка убила ножом отца, защищаясь
В Дрогобыче девочка убила ножом отца, защищаясь / Фото из открытых источников

В городе Дрогобыч 13-летняя девочка, защищаясь от угроз нетрезвого отца, нанесла мужчине смертельное ранение ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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В полиции отмечают, что информация об инциденте поступила 7 июня в 02:00. Событие произошло в одном из помещений многоквартирного дома на улице Михаила Грушевского. Там обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Со школьницей работают психологи,
– сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции полковник полиции Андрей Билас.

По факту открыто уголовное производство за частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и выясняются обстоятельства происшествия.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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