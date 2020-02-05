На Львовщине нашли 40 мертвых свиней, которые могли болеть африканской чумой: детали

Несколько десятков мертвых свиней обнаружили в селе Вороцев, что на Львовщине. Останки животных сбросили в лесополосу, однако кто это сделал – неизвестно. Образцы мяса животных сразу забрали на экспертизу с подозрением на африканскую чуму. Но опасения не подтвердились.

Шокирующую находку обнаружили лесничие утром 3 января. Работник леса Михаил рассказал, что делал обход и увидел мертвых животных.

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Он предположил, что они лежат там не один день. Лесничий вызвал полицию. Сколько животные пролежали в лесу – точно неизвестно. Но их вид обеспокоил экспертов, которые приехали на место.

Провели отбор образцов в лабораторию на выявление или исключение африканской чумы,

– пояснил начальник районного управления Госпродпотребслужбы Юрий Бундз.

Опасной инфекции не обнаружили. Поражает то, что в окрестных селах нет свиноферм или связанных с ними предприятий. Но несмотря на это, злоумышленники знали, куда сбрасывать остатки животных.

Работник леса Ярослав добавил, что лесополоса расположена далеко, людей там почти нет.

Интересно, что злоумышленники обошли камеры видеонаблюдения, которых в Вороцеве аж одиннадцать. Однако работники сельсовета будут пересматривать записи еще раз. Тем временем полиция будет проводить проверку по факту выброса остатков животных. А пока сельсовет за свой счет должен вывезти туши.