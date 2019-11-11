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      На Львовщине школьный автобус попал в аварию: много пострадавших

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      На Львовщине произошло ДТП с участием школьного автобуса
      На Львовщине произошло ДТП с участием школьного автобуса / www.npu.gov.ua

      ДТП произошло на трассе Львов – Тернополь утром 11 ноября. Столкнулись автомобиль Opel и автобус "Школярик". В результате аварии пострадали десять детей, их доставили в больницу.

      Легковушка Opel, которой управлял 25-летний житель Пустомытовского района, и школьный автобус, за рулем которого был 59-летний местный житель, столкнулись вблизи села Подберезцы. В результате аварии иномарка оказалась в кювете, сообщила Нацполиция Львовщины.

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      В момент столкновения школьный автобус поворачивал в село Подберезцы, куда вез школьников на учебу.

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      В результате столкновения легковушка оказался в кювете / фейсбук Нацполиции Львовской области

      В результате аварии пострадали десять детей. Среди них и ребенок, ехавший в салоне легковушки.

      В больницу доставили 6-летнего мальчика, пассажира автомобиля Opel, и девять пассажиров "Школярика" – учеников школы в Подберезцах в возрасте от 7 до 14 лет,
      – рассказали в полиции.


      На Львовщине столкнулись автомобиль Opel и школьный автобус / фейсбук Нацполиции Львовской области

      Сейчас врачи проводят обследование детей. Кроме того, полицейские выясняют причину столкновения.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Постраждалі Дети и несовершеннолетние Новости Львова
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