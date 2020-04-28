На Одесщине женщина воспользовалась услугами салона во время карантина и "сдала" его полиции

Один из салонов красоты продолжил свою работу несмотря на жесткий карантин из-за коронавируса в Одесской области. Клиентка салона сначала воспользовалась услугами заведения, а затем сообщила о нарушении в полицию.

Измаильский горрайонный суд Одесской области оштрафовал на 17 тысяч гривен парикмахершу, которая работала во время карантина, сообщает УНИАН.

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Парикмахерша во время судебного заседания признала частично свою вину. Она заявила, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона.

Женщина нарушила постановление Кабмина от 8 апреля, которая запрещает в период карантина вести указанный вид деятельности.

Свидетель рассказал, что женщина, которая подала заявление в полицию, днем ​​пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера.

В постановлении суда указано, что к материалам дела приобщены фотографии, на которых видно, что входная дверь парикмахерской открыта и людям предоставляют услуги.

Ранее Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина в Украине. Нарушители могут получить штраф от 17 до 51 тысячи гривен или лишение свободы до 3 лет. Кабмин продлил карантин до 11 мая.



Какая ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала