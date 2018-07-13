На популярном курорте Одесской области произошел пожар на базе отдыха

12 июля в Затоке Одесской области загорелась база отдыха "Кардинал". Возгорание произошло на 2 этаже здания.

Возгорание произошло в помещении столовой базы отдыха, передает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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К месту вызова в 18:53 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. После проведенной разведки спасателями было установлено, что на кухне, расположенной на втором этаже здания, возникло возгорание деревянной стены. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 19:35 и в 19:55 ликвидировали его,

– говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников личного состава.



В Затоке горела база отдыха "Кардинал"