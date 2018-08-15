На трассе Днепр – Николаев на ходу загорелся грузовик: фото

14 августа в Днепропетровской области на ходу загорелся грузовик: огонь возник в отсеке двигателя. К счастью, ни водитель, ни пассажир транспортного средства не пострадали.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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14 августа в 16:15 в Криничанским районе в службу спасения поступило сообщено о пожаре на транспортном средстве на 152 километре трассы Днепр – Николаев. Пожар возник в отсеке двигателя в автомобиле марки "МАН" с прицепом во время движения. Автомобиль был нагружен жмыхом,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в 16:45 пожар был локализован, а в 17:15 его полностью ликвидировали.

Огнем уничтожило моторный отсек и кабину автомобиля, частично повредило груз – жмых сои на площади 3 квадратных метров. Площадь самого возгорания составила ориентировочно 12 квадратных метров.

Водитель и пассажир грузового автомобиля в результате пожара не пострадали. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.



Огнеборцы ликвидировали пожар