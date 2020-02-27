На трассе Киев – Чоп Volkswagen влетел в автобус: есть жертвы

Водитель на Volkswagen въехал в маршрутный автобус сообщением Львов – Дубляны. В результате ДТП погиб 29-летний водитель легкового автомобиля, еще 7 – пострадали.

ДТП произошло вечером 26 февраля в городе Дубляны, сообщили в пресс-службе полиции.

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За рулем автобуса был 49-летний львовянин. Он и еще 5 пассажиров обратились за медицинской помощью.



В результате ДТП погиб водитель легкового авто/ фото пресс-службы полиции

Кроме того, 16-летнего пассажира Volkswagen сразу госпитализировали.



Последствия ДТП на трассе Киев – Чоп/ Фото пресс-службы полиции

Сейчас причины ДТП выясняют правоохранители. Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности.

Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году? В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случается в пятницу и субботу в 17 часов.



За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.