На улице заметили живодера, который должен быть под домашним арестом: видео
В одном из магазинов Киева 13 июля активисты встретили Алексея Святогора – живодера, которого суд до августа оставил под домашним арестом.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook основатель UАnimals.
Нарушение меры пресечения является основанием для задержания и усиления такой степени. На месте уже два патруля, впрочем есть угроза, что Святогора отпустят, – отметил Тодорчук.
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Также активисты опубликовали стрим с подтверждением и общением с полицией и видео Святогора.
Источник: 24 канал
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