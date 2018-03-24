На YouTube обнаружили новый опасный вирус

Специалисты по кибербезопасности сообщили об атаке нового вируса, который способен украсть файлы и доступ к учетным записям пользователей. Он распространяется благодаря YouTube или Яндекс.Диск

Вирус в модификациях Trojan.PWS.Stealer.23012 и Trojan.PWS.Stealer.23198 делает скриншоты экрана и копирует с компьютера текстовые файлы и изображения, а также логины и пароли, сохраненные в браузерах Vivaldi, Chrome, YandexBrowser, Opera, Kometa, Orbitum, Dragon, Amigo, Torch.

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Полученную информацию он сохраняет в архив и высылает злоумышленникам, сообщает УНИАН.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через ссылки в комментариях на YouTube под видом полезных приложений и путеводителей по чит-ходам в компьютерных играх. Чтобы убедить пользователей скачать вирус с файлообменника, злоумышленники сопровождают ссылки одобрительными комментариями, написанными от имени поддельных аккаунтов.

Уязвимыми оказались все компьютеры на платформе Windows.