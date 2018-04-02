Нацбанк вдвое повысит лимит на операции, за которыми будут следить
Национальный банк Украины планирует увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тысяч до 300 тысяч гривен.
Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что сейчас государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, целью которого является имплементация четвертой европейской директивы.
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И там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций – 24) со 150 тысяч до 300 тысяч гривен. Мы надеемся, что закон примут в ближайшее время,
– сказал Береза.
Источник: 24 Канал
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