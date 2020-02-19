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      Найдем вам работу: Гончарук обратился к тем, кто перекрывает дороги из-за эвакуации украинцев

      - Читати новину українською
      Олексій Гончарук / kmu.gov.ua

      В Кабинете Министров Украины осудили действия граждан, которые перекрывают трассы и строят блокпосты на въезде в города, где могут разместить украинцев, которых эвакуируют из Китая.

      Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук на брифинге в Киеве. Он заверил, что Минздрав ежечасно мониторит ситуацию на объектах, где будут размещены эвакуированные люди.

      К теме: эвакуация украинцев из Уханя: помещения для карантина будут охранять двойным кольцом защиты

      В то же время, из соображений безопасности, он отказался озвучивать где именно их разместят.

      Никаких манипуляций мы не боимся. Все будет хорошо. Товарищей, которые перекрывают дороги и роют траншеи приглашаем к большому строительству,
      – сказал Гончарук.

      Глава правительства также сказал, что правительство может найти этим людям работу, учитывая все их таланты и направить их усилия в конструктивное русло. Он также обвинил в таких действиях местных политиков, которые манипулируют этой темой и используют ее для собственного пиара.

      К теме: Эвакуация украинцев из Китая: на Тернопольщине уже строят блокпосты: видео

      Что известно об эвакуации украинцев из китайского Уханя

      Эвакуация украинцев из Китая состоялась 18 февраля, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины. Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Борисполя. Кроме украинцев, власть приняла решение взять на борт 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине в Украине.

      Самолет для эвакуации из Уханя, который предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 03:01 ночи. Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначного ответа ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.

      Как будет происходить эвакуация

      Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.

      К карантинной зоне доставят около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.

      В МВД отметили, что проверка здоровья пассажиров будет происходить в порядке, который применяли и другие страны которые эвакуировали своих граждан.

      Порядок действий во время эвакуации:

      • Сначала людей проверят китайские медики, которые проводили такие медосмотры гражданам других государств, которые проходили эвакуацию.
      • Потом пассажирами займутся украинские специалисты.
      • Эвакуированным будут проверять не только температуру, но и наличие кашля, насморка, состояние общего самочувствия.
      • Людей обеспечат средствами защиты, гигиены и продуктами.
      • После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.
      • Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

      Куда поселят эвакуированных украинцев

      Точного места медицинского учреждения, куда доставят эвакуированных не сообщают потому, что опасаются паники среди населения.

      Однако, в Минздраве отметили, что с местом определились: в Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

      Эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней. Впрочем, срок пребывания в изоляции может быть продлен. Если в течение обсервации у кого-то из людей проявятся симптомы болезни, он будет госпитализирован в бокс, который защищает от распространения инфекции по больнице.

      После того, как карантин закончится, а врачи не будут иметь никаких подозрений или сомнений, украинцев отпустят по специальной процедуре. Территорию больницы, в которой граждане будут находиться на карантине, тоже продезинфицируют.

      Меры безопасности в помещениях для карантина

      • Будет создано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания;
      • К охране этой территории ежесуточно будет привлечено 47 сотрудников – 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии;
      • Будут дежурить пешие патрули, автопатрули;
      • Также будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения;
      • Рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД.

      Смотрите видеосюжет о перекрытии дорог на Тернопольщине

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Тернополь Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики
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