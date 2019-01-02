Наличный курс валюты 2 января: гривна начала год с падения

Курс гривны относительно евро и доллара 2 января на наличном рынке снизился по сравнению с концом декабря.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в первый рабочий день года покупали по 31,42 гривны (+9 копеек по сравнению с 28 декабря), а продавали – по 32,15 гривны (+21 копейка).

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Доллар также подорожал – 2 января его покупали по 27,66 гривны (+9 копеек), а продавали – по 28,10 гривны (+17 копеек).

По курсу валют от НБУ 29 декабря доллар прибавил в цене 23 копейки и стоил 27,68 грн. Евро подорожал на 48 копеек – до отметки 31,71 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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