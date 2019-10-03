21:02
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъяренные на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, сегодня
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Наличный курс валют 3 октября: доллар и евро пошли на спад

      81 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 03.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 3 октября в Украине / unsplash.com/

      Курс гривны относительно евро и доллара 3 октября на наличном рынке после резкого падения снова начал восстанавливаться.

      Доллар покупали за 24,74 грн, (на 18 копеек дешевле, чем в среду), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,25 (-38 копеек).

      Актуально: На поддержку гривны НБУ потратил 200 миллионов долларов

      Евро покупали за 26,97 грн (-10 копеек), а продавали по 27,66 грн (-27 копеек).

      По курсу валют от НБУ 3 октября доллар подорожал на 31 копейку и стоил 24,86 грн. Евро подорожал аж на 40 копеек и стоил 27,16 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Однако в течение последней недели наблюдалось существенное падение курса гривны как по отношению к доллару, так и по отношению к евро.

      Читайте также: Каким будет уровень инфляции в Украине до конца года

       

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 17 человек: врачи США бьют тревогу
      сегодня
      5236
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      сегодня , 20:30 "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования
      Ірина Поліщук 91
      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      сегодня , 19:12 Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице: что предлагает "Слуга народа"
      Анастасія Кримова 544
      Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      сегодня , 18:30 Когда украинцы получат все государственные услуги онлайн и как это будет работать
      Катерина Козачинська 71
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько 177
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 145
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук