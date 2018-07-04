21:06
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Наличный курс валют 4 июля: евро подорожал почти на 10 копеек

52 Читати новину українською
Наличный курс валют 4 июля в Украине
Наличный курс валют 4 июля в Украине / mind.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 4 июля на наличном рынке продолжил снижаться – так, европейская валюта прибавила в цене почти 10, а "зеленый" – 5 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 4 июля покупали по 30,37 гривны (+9 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,85 гривны (+7 копеек).

Читайте также: Порошенко подписал закон о валюте

Доллар в среду покупали на 4 копейки дороже, чем день назад – по 26,10 гривны, а продавали по 26,34 гривны (+6 копеек по сравнению с 3 июля).

По курсу валют от НБУ 4 июля доллар подорожал на 6 копеек – до 26,29 грн. Евро также прибавил в цене, подорожав на 14 копеек, до 30,67 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Эксперты рассказали, какую валюту лучше всего покупать украинцам

Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
сегодня, 21:00 "Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери
Дмитро Гнап 12
Гадания на Ивана Купала: 5 интересных способов
сегодня, 20:02 Гадания на Ивана Купала: 5 интересных способов
4163
Небрежные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
сегодня, 20:01 Небрежные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира
Яніна Ткачук 51
Как Сенцов разрушил все российские мифы
сегодня, 19:00 Как Сенцов разрушил все российские мифы
Павло Казарін 267
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сегодня, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 661
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук