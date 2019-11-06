Наличный курс валют 6 ноября: евро ощутимо подешевел

Курс гривны относительно евро и доллара 6 ноября на наличном рынке продолжил расти, как и день назад.

Доллар в среду покупали за 24,53 гривны (на 8 копеек дешевле, чем во вторник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,77 гривны (-9 копеек).

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Евро покупали за 27,12 гривны (-17 копеек), а продавали по 27,53 гривны (-16 копеек).

По курсу валют от НБУ 6 ноября доллар подешевел на 9 копеек и стоил 24,71 грн. Евро потерял в цене 26 копеек и стоил 27,46 грн.

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Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала