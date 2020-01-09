Наличный курс валют 9 января: евро и доллар подскочили

Курс гривны относительно евро и доллара 9 января на наличном рынке существенно упал. Обе валюты подорожали примерно на 20 копеек.

Доллар в четверг покупали за 23,89 гривны, что на 22 копейки дороже, чем в среду, 8 января. Продавали американскую валюту по 24,31 гривны (+21 копейка), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро тоже подорожал. Его покупали за 26,38 гривны (на 19 копеек дороже по сравнению со средой), а продавали по 26,95 гривны (+16 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 9 января доллар подорожал на 16 копеек по сравнению со средой. Американская валюта выросла до 23,83 гривны. Евро прибавил в цене 10 копеек и стоил 26,49 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и к началу марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала