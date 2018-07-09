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Наличный курс валют 9 июля: евро дорожает

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Наличный курс валют 9 июля в Украине
Наличный курс валют 9 июля в Украине / Shutterstock

Курс гривны относительно евро 9 июля на наличном рынке упал на 8-9 копеек. По отношению к доллару гривна незначительно выросла.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали на 8 копеек дороже, чем в пятницу – за 30,53 грн. Продавали европейскую валюту за 31,04 (+9 копеек).

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Доллар 9 июля покупали за 26,09 грн (на 2 копейки дешевле, чем вчера), а продавали за 26,33 грн (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 9 июля доллар потерял 11 копеек, и стоил 26,31 грн. Евро потерял 9 копеек и опустился до 30,85 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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