Наличный курс валют 9 декабря: евро и доллар снова упали

Курс гривны относительно евро и доллара 9 декабря на наличном рынке еще больше окреп. Доллар потерял до 10 копеек.

Доллар в понедельник покупали по 23,57 гривны (на 3 копейки дешевле, чем в пятницу), а продавали по 23,81 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали за 26,02 гривны ( -8 копеек), а продавали по 26,39 гривны (-10 копеек).

По курсу валют от НБУ 9 декабря доллар подешевел на 16 копеек и стоил 23,72 гривны. Евро же подешевел на 17 копеек и стоил 26,32 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала