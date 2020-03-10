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      Наличный курс валют на 10 марта: евро подорожал сразу на гривну

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      Курс гривны относительно евро и доллара 10 марта на наличном рынке существенно снизился по сравнению с предыдущей пятницей, опустившись до показателей июля 2019 года.

      После долгих выходных гривна существенно просела в цене. В частности, доллар во вторник покупали уже за 25,16 гривны (+52 копейки по сравнению с пятницей), а продавали по 25,74 гривны (+79 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно Почему упала гривна: объяснение НБУ

      Евро в пятницу покупали за 28,32 гривны (+70 копеек), а продавали по 29,16 гривны (+1 гривна 3 копейки).

      Наличный курс валют в Киеве 10 марта такой:

      • доллар – 25,55 гривны (покупка) и 25,75 гривны (продажа);
      • евро – 28,70 гривны (покупка) и 28,90 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 6 марта доллар подешевел на 15 копеек и стоил 24,74 гривны . Евро потерял в цене 1 копейку и стоил 27,69 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      Как менялся курс валют в течение года

      На наличном рынке в 2019 году доллар стоил больше в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал резко дорожать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Интересно Нацбанк продал 250 миллионов долларов, чтобы сдержать падение курса

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Курсы валют Доллар-Гривна Гривна Валюта
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