20:42
13 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, сегодня
      Вести.UA: Как Зеленский будет бороться с митингами. Российские пропагандисты приехали в Украину
      Вєсті.UA
      20:41, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Наличный курс валют 13 декабря: евро начал дорожать

      85 Читати новину українською
      Наличный курс валют 13 декабря в Украине / rawpixel.com

      Курс гривны относительно евро 13 декабря на наличном рынке пошел на спад. Доллар же время продолжил дешеветь.

      Доллар в пятницу покупали по 23,33 гривны (на 3 копейки дешевле, чем в четверг), а продавали по 23,58 гривны (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: В какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев

      Евро в пятницу покупали за 25,91 гривны (подорожал на 4 копейки), а продавали по 26,30 гривны (+3 копейки).

      По курсу валют от НБУ 13 декабря доллар подешевел на 4 копейки до 23,56 гривны. Евро вместе с тем подорожал на 10 копеек – до 26,24 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Следует знать: НБУ снизил учетную ставку: что это значит и почему это важно

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Пожар на единственном авианосце России "Адмирал Кузнецов" погасили: есть погибшие и пострадавшие
      сегодня
      4177
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Доллар Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:31 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 178
      сегодня , 17:00 Вбивство Павла Шеремета: військовий музика та лікарка – завербовані російські агенти?
      Артем Овдієнко 1927
      сегодня , 16:08 Как защитить ребенка в интернете: опасности и как их избежать
      Анастасія Можаровська 44
      сегодня , 15:10 "Адмирал Кузнецов" медленно, но уверенно плывет на металлолом
      Злой Одессит 2431
      сегодня , 14:20 Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу
      Євгенія Мазур 1896
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук