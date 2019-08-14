Наличный курс валют 14 августа: гривня подешевела на несколько копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 14 августа на наличном рынке незначительно просел – доллар подорожал на 5 копеек, а евро – всего на копейку.

Доллар в среду подорожал на 5 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 25,16 гривны, а продавали – по 25,45 гривны.

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Евро однако подорожало всего на 1 копейку – покупали по 28,05 гривны, а продавали – по 28,47 гривны.

По курсу валют от НБУ 14 августа доллар подешевел на 1 копейку и стоил 25,15 грн. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 28,22 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоило 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту– провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу