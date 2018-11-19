Курс гривны относительно евро 19 ноября на наличном рынке снизился сразу почти два десятка копеек, а вот относительно американского доллара – фактически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 31,49 гривны (+13 копеек по сравнению с предыдущей пятницей), а продавали – по 31,97 гривны (+16 копеек).

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Доллар 19 ноября покупали, как и в пятницу, по 27,74 гривны, а продавали – по 28,00 гривны (+ 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем).

По курсу валют от НБУ 19 ноября доллар потерял в цене 2 копейки и стоил 27,75 грн. Евро же подорожал на 9 копеек – к отметке 31,49 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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